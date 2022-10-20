Международные цифровые денежные переводы превысят 2 млрд транзакций к 2027 году

По мере ускорения их внедрения, рост расходов на цифровые денежные переводы составит 84%.

Общий объем международных цифровых денежных переводов превысит два миллиарда во всем мире в 2027 году по сравнению с чуть более 1,1 миллиарда в 2022 году. Прогнозируется, что этот рост будет ускоряться за счет увеличения скорости и низкой стоимости цифровых денежных переводов. по сравнению с традиционными агентскими услугами. В отчете показано, что расходы быстро снижаются из-за очень конкурентной среды. Такие данные озвучены в новом исследовании Juniper Research.

Исследование определило ведущих мировых поставщиков цифровых денежных переводов путем оценки их предложений и ключевых факторов, которые привели к успеху. Топ-5 поставщиков распределились следующим образом:

1. Western Union

2. Wise

3. Ria

4. MoneyGram

5. InstaReM

Соавтор исследования Дамла Сат пояснила: «Компания Juniper Research оценила Western Union как ведущую компанию на мировом рынке цифровых денежных переводов, основываясь на ее очень успешном переходе на цифровую арену при сохранении прочных партнерских отношений. Поставщики, стремящиеся конкурировать, должны продолжать развивать свои партнерские сети с местными финансовыми учреждениями и сетями для увеличения поддерживаемых валют, а также очень жестко конкурировать по цене».

Мобильные устройства доминируют в сфере цифровых денежных переводов

Кроме того, исследование показало, что к 2027 году на мобильные денежные переводы будет приходиться более 73% всех цифровых денежных переводов в мире, по сравнению с 67% в 2022 году. Исследование определило, что мобильные денежные переводы являются ключом к будущему росту, при этом финансирование через цифровые кошельки и интеграция в суперприложения становятся ключевыми отличиями.

Аналитики рекомендуют поставщикам услуг трансграничных денежных переводов сосредоточиться на обеспечении привлекательного пользовательского опыта и предоставлении простого отслеживания платежей. Исследование показало, что партнерство с суперприложениями, когда несколько сервисов, включая платежи и электронную коммерцию, доступны в одном приложении, является самым очевидным способом обеспечить успех на рынках, где доминируют суперприложения.