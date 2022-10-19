Доход мирового рынка приложений достигнет $490 млрд в 2023 году

Число загрузок превысит 262 млрд.

С примерно 6,6 миллиардами пользователей мобильных телефонов во всем мире, или 82% населения мира, индустрия мобильных приложений продолжает расти и не собирается останавливаться в ближайшее время. Ожидается, что в 2022 году глобальные доходы от приложений достигнут $430 млрд, что почти на $30 млрд больше, чем год назад. Однако в следующем году ожидается удвоение доходов.

Согласно данным, представленным SportsLens, глобальные доходы от приложений вырастут примерно на 60 миллиардов долларов в годовом исчислении и достигнут 490 миллиардов долларов в 2023 году.

Реклама в приложениях принесет 254 миллиарда долларов или 51% от общего дохода

За последние несколько лет глобальные доходы от приложений резко выросли, особенно после Covid-19. Согласно опросу Statista, еще в 2019 году доход индустрии приложений составил 253,1 млрд долларов. Прогнозируется, что в 2022 году глобальные доходы от приложений превысят 430 миллиардов долларов по всему миру, а за три года — вырастут на 70%.

Статистика показывает, что в 2023 году доходы, полученные от покупок в приложениях, рекламы приложений или платных приложений, вырастут еще на 60 миллиардов долларов до почти 490 миллиардов долларов, а пользователи iPhone и iPad составят 63% этой стоимости.

Мобильные игры останутся крупнейшим источником дохода, который принесет 307 млрд долларов в следующем году (по сравнению с 267 млрд долларов в 2022 году). Приложения для социальных сетей, вторая по величине категория приложений, принесут 48,5 млрд долларов, что на 5 млрд долларов больше, чем в этом году. Вместе эти две категории приложений будут приносить 72% совокупного дохода в 2023 году.

Данные Statista также показали, что $254 млрд, или 51% от общего дохода приложений, будет приходиться на рекламу в приложениях, что на $34 млрд больше, чем в 2022 году. Ожидается, что доход от покупок в приложениях вырастет на 12% в годовом исчислении до $231 млрд, что составит 47% от общей выручки в 2023 году.

Общее количество загрузок достигнет 265 миллиардов

Помимо роста числа пользователей и доходов, на мировом рынке приложений также ожидается значительный рост загрузок. По данным Statista, в прошлом году люди по всему миру сделали 220,1 миллиарда загрузок. К концу 2022 года общее количество загрузок достигнет 235,2 миллиарда. Однако в 2023 году прогнозируют еще более значительный рост — 262,5 миллиарда загрузок.

На долю мобильных игр придется 135 миллиардов или 51% от всех загрузок в следующем году. Па приложения для фото и видео, вторую по популярности категорию, придется 29 миллиардов загрузок, а на приложения для социальных сетей — примерно 12 млрд.