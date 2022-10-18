Поворотная точка для общественного транспорта: 1 млрд бесконтактных транзакций по всему миру

Все больше транспортных компаний переходит на цифровые технологии.

Компания Visa объявила о достижении отметки в 1 млрд бесконтактных транзакций в общественном транспорте. Недавнее исследование Visa Future of Urban Mobility Survey показало, что 91% пассажиров ожидает возможность бесконтактной оплаты в транспорте, и почти треть назвали бесконтактные платежи главной функцией, которая побудит их пользоваться общественным транспортом.

Согласно тому же исследованию, большинство пассажиров (88%) говорит, что экологичность и ненанесение вреда окружающей среде влияют на то, как часто они пользуются общественным транспортом, при этом большинство трудоустроенных пассажиров (62%) пользуется общественным транспортом не менее трех дней в неделю.

Согласно результатам второго ежегодного исследования The Future of Urban Mobility, посвященного теме использования общественного транспорта и проведенного в 2022 году, 89% опрошенных казахстанцев очень, либо в некоторой степени ожидают наличия бесконтактных способов оплаты в общественном транспорте. При этом 54% опрошенных заявило, что они, скорее всего, они бы предпочли оплачивать проезд бесконтактным способом.

«Быстрый рост цифровых платежей служит доказательством того, насколько привлекателен этот способ оплаты для потребителей. Впервые в истории сеть Visa обработала более миллиарда транзакций tap-to-ride в глобальных транспортных системах за один год. На Европу приходится наибольшая доля этих транзакций, в том числе более четырех миллионов в день только через систему Transport for London. Также наблюдается рост в каждом отдельном регионе. В Северной Америке примерно каждая пятая оплата в общественном транспорте бесконтактная. Помимо удобства и гибкости для клиентов, технология бесконтактных платежей доказала окупаемость инвестиций для транспортных компаний», — отмечают представители Visa.