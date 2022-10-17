E-commerce потеряет более 48 млрд долларов из-за мошенничества с онлайн-платежами в 2023 году

Всего за 12 месяцев рост убытков от мошенничества в электронной коммерции составит 16%.

Общая сумма мошенничества в электронной коммерции в 2023 году превысит 48 миллиардов долларов во всем мире. Для сравнения — в 2022 году эта цифра составит 41 млрд долларов. Такие данные содержатся в новом исследовании Juniper Research. Прогнозируется, что рост потерь будет ускорен за счет более широкого использования альтернативных способов оплаты, таких как цифровые кошельки и BNPL (купи-сейчас-плати-позже), которые создают новые риски мошенничества.

Мошенничества с онлайн-платежами включают потери при продаже цифровых или физических товаров, транзакциях по денежным переводам и банковским операциям. Мошеннические атаки могут включать фишинг, компрометацию корпоративной электронной почты и мошенничество с использованием социальной инженерии.

В исследовании отмечается, что Северная Америка продемонстрирует в 2023 году наибольшую стоимость мошеннических транзакций среди всех региональных рынков — на нее придется более 42% от глобального мошенничества в стоимостном выражении. При этом важно отметить, что этот регион является самым малочисленным в мире (менее 7%) по числу пользователей, получающих банковские услуги. Исследование назвало огромный объем утечек данных и широкую доступность украденной информации о кредитных картах в качестве ключевых факторов риска на этом рынке.

Аналитики рекомендуют поставщикам средств предотвращения мошенничества сосредоточиться на создании платформ, обеспечивающих оценку рисков на основе ИИ. Такие платформы должны уметь «работать» с любыми методами оплаты, чтобы наилучшим образом соответствовать меняющимся рыночным условиям.

Кроме того, исследование показало, что потенциальное мошенничество с BNPL представляет собой серьезный риск. Учитывая отложенный характер платежей BNPL, мошенники могут совершить несколько незаконных платежей, используя украденные данные карты, прежде чем мошенническая деятельность будет выявлена. Именно поэтому поставщикам BNPL рекомендуется проводить надежную проверку личности в момент обращения пользователя, чтобы снизить эти риски.