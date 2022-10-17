QR-коды заменят ЭЦП на всех порталах госуслуг

От NCALayer планируется полностью отказаться.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин 14 октября провел заседание по вопросам оказания государственных услуг. На повестке стояли вопросы по отмене ЭЦП, получения документов в ЦОНах, прикрепления к поликлинике.

Министр считает, что в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы казахстанцам было удобно пользоваться электронными услугами. Он уточнил, что Верховный Суд уже разработал и внедрил первым в стране механизм доступа к информсистеме и подписания через QR, который и удобен, и безопасен, передает Zakon.kz.

«Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer», — отметил Багдат Мусин.

Кроме того, министр прокомментировал проблему, возникающую у казахстанцев, когда, приходя в ЦОН после получения SMS о готовности того или иного документа, они узнают, что он еще не доставлен.

«Здесь отмечу, что мы усовершенствуем этот механизм, и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН», — говорит Багдат Мусин.

Также, как добавил министр цифрового развития, в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике. Такую инициативу выдвинул Минздрав. Планируется отказаться от ручного рассмотрения заявок — система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства. Также, по инициативе Министерства юстиции, было рассмотрено предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации.

«Эта услуга будет доступна в приложениях банков. Здесь осталась только техническая реализация, поэтому поручил ускорить эти работы», — добавил глава МЦРИАП.

В заключение министр заявил, что поручил коллегам из задействованных государственных органов (МВД, МЮ, МФ) и «Правительству для граждан» выработать механизм по введению платности для иностранцев с 2023 года.