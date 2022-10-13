«Казахтелеком» избавится от Khan Tengri Holding

Дочерняя компания была создана в 2016 году.

На сайте KASE размещено сообщение о том, что АО «Казахтелеком», единственный акционер Khan Tengri Holding, приняло решение от 30 сентября 2022 года касательно добровольной ликвидации Khan Tengri Holding B.V.

Khan Tengri Holding B.V. — это совместное предприятие, которое было создано в феврале 2016 года АО «Казахтелеком» и Tele2 Group на базе АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», которые, в свою очередь, были объединены в совместное предприятие, управляющее брендами Tele2 и ALTEL. «Казахтелекому» в этом СП принадлежал 51% акционерного капитала (49,48% голосующих акций). Спустя почти три с половиной года «Казахтелеком» выкупил у шведского мобильного оператора 49% акций. О заключении сделки стороны объявили в мае 2019-го и к июлю того же года завершили ее.

Кроме того, как сообщается на сайте «Казахтелеком», доли оператора в дочерних и прочих аффилированных компаниях составляют 51% в АО «Кселл», 100% в ТОО «Востоктелеком», ТОО «Центр развития цифровой экономики», ООО «КТ-АйИкс» (Российская Федерация), ТОО «Нурсат+», ТОО «КТ Телеком» и 49% в ТОО «QazCloud».