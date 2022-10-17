«Турецкий Алиэкспресс» выходит на рынок Казахстана

Компания Trendyol налаживает продажи в РК.

Министр цифровизации Багдат Мусин рассказал о новом соглашении, которое поможет расширить взаимодействие с крупной турецкой торговой площадкой Trendyol. Trendyol негласно называют турецким Amazon и Alibaba, вместе взятыми. Оборот компании — 1,5 миллиона единиц товара, оценочная стоимость — около 16 миллиардов долларов. Впервые о тесном сотрудничестве с компанией казахстанские бизнесмены договорились во время визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию. После этого были проработаны вопросы логистики, передает Liter.kz.

«Многие казахстанцы знакомы с Trendyol и зачастую пытаются заказать товары через посредников. Это, конечно же, сказывается на сроках доставки и цене для клиента из Казахстана. И вот уже сегодня, спустя пять месяцев, казахстанская логистическая компания, обслуживающая региональные маркетплейсы, заключила контракт, став партнером Trendyol на нашем рынке», — рассказал Багдат Мусин.

Министр также считает, что через площадку Trendyol можно будет вывести товары казахстанских производителей на турецкий рынок.