Dynatrace провела в Алматы конференцию, посвященную интеллектуальной автоматизации IT и бизнес-процессов.

В Алматы состоялось закрытое бизнес-мероприятие «Наблюдаемость — новая ступень эволюции цифровых систем». Конференцию провела компания ТОО «Перфоманс Эксперт», представляющая в Казахстане Dynatrace, разработчика платформы на основе нейросети для технического и бизнес-мониторинга.

На конференции спикеры рассказали о задачах, которые сегодня выдвигает рынок: как улучшить инфраструктуру приложений и качество создаваемого кода, как проанализировать пользовательский опыт и бизнес-показатели. Какие возможности дает интеллектуальная автоматизация IT- и бизнес-процессов? Какие есть современные инструменты для разработки программного обеспечения с высоким уровнем инноваций и скоростью? Обо всем этом говорили в своих выступлениях представители «Перфоманс Эксперт» и Dynatrace.

Наблюдаемость систем

С презентацией о том, что такое наблюдаемость ИТ-систем, выступил Марек Дрозд, региональный директор Dynatrace в Восточной Европе и Центральной Азии. По его словам, платформа наблюдаемости нужна как своеобразный мост между бизнесом и ИТ. Ее основные функции — это обеспечение прозрачности и поддержка взаимодействия. В отличие от платформ, присутствовавших ранее на рынке, APM-решения дают возможность видеть не только то, что происходит со стороны ИТ, но и со стороны бизнеса, а также выводить на дашборды актуальную для бизнеса и для ИТ информацию, принимать решения в моменте.

«Dynatrace предоставляет интеллектуальную платформу на основе нейросети, которая является самой полной реализацией концепции наблюдаемости. Она помогает компаниям полностью выстроить весь спектр работ, требуемых в рамках концепции наблюдаемости. Таким образом, платформа от Dynatrace позволяет предоставить важную информацию бизнесу и ИТ-пользователям, а также отлично интегрируется с широким спектром других систем, которые уже используются в компании. Важно подчеркнуть, что период окупаемости решения очень короткий. Это касается и развертывания системы, и ее дальнейшего обслуживания. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем автоматизации, а также тем, что система оснащена нейросетью. В силу этих особенностей системы такие компании как Gartner и Forrester признали платформу от Dynatrace в качестве ведущего решения в этой сфере», — говорит Марек Дрозд.

APM для бизнеса

«APM и наблюдаемость могут значительно помочь бизнесу. И в первую очередь — это экономия времени. APM от Dynatrace помогает оптимизировать все бизнес-процессы. Платформа сама видит проблему и позволяет ее решить зачастую еще до того, как начнут поступать обращения от пользователей. Когда речь идет о наблюдаемости, мы не только говорим о том, что можно мониторить системы. Также можно получать бизнес-метрики, что позволяет аналитикам видеть всю картину как в графиках, так и в цифрах. Все эти метрики формируются очень быстро — мы говорим буквально о секундах. Это повышает прозрачность», — отметил Курмангазы Турликов, генеральный директор ТОО «Перфоманс Эксперт».

По словам главы ТОО «Перфоманс Эксперт», с момента выхода Dynatrace в Казахстан наблюдается активный интерес к платформе. Уже стартовало несколько пилотных проектов в казахстанских банках. «Если говорить о финансовых институтах, то время — это деньги. Мы видим, насколько организациям это сейчас важно. Они хотят лучшее качество, оптимизацию времени, доступность. И все понимают, что APM-решения способны все это обеспечить. Компании хотят понимать, что у них происходит внутри систем, они хотят видеть бизнес-метрики, хотят оперативно решать возникающие проблемы, а также хотят, чтобы система сама решала какие-то задачи. Все это как раз и способна обеспечить платформа от Dynatrace», — пояснил Курмангазы Турликов.

О примерах внедрений и работе платформы Dynatrace в финансовом секторе на конференции рассказали Арыстанбаев Алдиар, исполнительный директор АО «Банк РБК», и Максим Зиновьев, главный ИТ-архитектор АО «Банк ЦентрКредит». Они представили кейсы, продемонстрировавшие, как платформа Dynatrace помогает повысить качество работы ИТ-систем банка, ускорить время вывода на рынок новых сервисов, избежать ошибок и минимизировать риски.

«Основную пользу APM можно разделить на две части — это бизнес-показатели и технические показатели. Со стороны бизнеса мы существенно улучшаем SLA, а со стороны техники — более четко понимаем, в каком направлении двигаться. Наблюдаемость систем позволяет ИТ-команде двигаться и развивать свои продукты более органично, то есть, proof of concept проходят гораздо быстрее. А со стороны бизнеса — сокращаются риски недополученной прибыли. Ведь если банк простаивает хотя бы несколько минут, то уже теряется прибыль. Это основные преимущества APM для финансовых организаций, поскольку такие институты в основном при оценке тех или иных решений всегда смотрят на косты — себестоимость и то, какие операционные риски за этим стоят. Именно APM-решения позволяют некоторые приоритетные вещи для банка сократить или внедрить более простыми путями», — отметил Арыстанбаев Алдиар.

Максим Зиновьев добавил, что APM-решения повышают прозрачность инфраструктуры и через эту прозрачность банк может оценить влияние инфраструктуры на бизнес: «Это позволяет делать те высокотехнологичные сервисы, которые предоставляет наш банк на рынок через мобильные приложения или через API. APM также дает возможность сделать наши системы более управляемыми, устойчивыми и контролируемыми с точки зрения ИТ».

APM для государственного сектора

Еще одна важная сфера, где APM-решения способны принести значительную пользу — это госсектор. Учитывая, что Казахстан взял курс на тотальную цифровизацию госсервисов, крайне важно отслеживать происходящие процессы. Государственные органы занимаются как запуском новых электронных госуслуг, так и развитием уже созданных. Цифровых госуслуг становится все больше, и контроль работоспособности превращается в сложную задачу, занимающую много времени. Между тем, такой контроль необходим, потому что электронные госуслуги, как и любое программное обеспечение, подвержены сбоям и отказам. О том, как в Казахстане используются преимущества APM-платформ, рассказал Ердаулет Маратулы, руководитель Управления проектов внешнего контура «электронного правительства» Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

По его словам, совершенствование операционного управления невозможно без реальных данных о производительности и доступности приложений. В настоящее время APM-платформы рассматриваются как необходимый инструмент, который поможет улучшить качество электронных госуслуг и отслеживать их эффективность. «Мы следим за всеми нововведениями в области APM-технологий. Сейчас на цифровой рынок приходит много вендоров, и мы не оставляем этот факт без внимания. В наших интересах — скорейшее внедрение APM в систему электронных госуслуг. Бесперебойная работа веб-ресурсов позволит реализовывать все наши планы и идеи быстро, а главное — качественно. Оперативное решение проблем с производительностью повышает репутацию государственных цифровых сервисов, а вместе с этим и репутацию государства в целом», — отметил представитель МЦРИАП.

Необходимость APM для РК продемонстрировал и Игорь Хомков, опираясь на цифры. Управляющий партнер ТОО «Перфоманс Эксперт» — мастер-партнера Dynatrace в Казахстане отметил, что уже порядка 81% казахстанцев подключено к интернету, а уровень цифровой грамотности населения достиг 81,5%. Наблюдается рост экономики, ИТ-сектора, стремительный рост сегмента eGov. Также эксперт отмечает высокие показатели совокупного роста банковского сектора, который является основным, хотя и далеко не единственным потребителем ИТ-решений. Интерес к наблюдаемости растет серьезными темпами, и сегодня мы уже говорим о «связке» наблюдаемости и APM. Подобные решения внедряются во все вертикали экономики — госсектор, ритейл и логистика, производство и промышленность, страхование, здравоохранение.

«Прежде всего, хочу сказать, что рынок уже достаточно зрелый, чтобы понимать, что решения APM — это ключевой фактор конкуренции. Технологический сектор Казахстана — это очень широкое понятие. Это банки, eGov, различные производственные компании, страхование. Если сравнить, например, с другими странами, то могу сказать, что здесь мы должны довольно быстро достичь успеха, потому что многие компании уже сейчас готовы к внедрениям. Также видно, что уже есть экспертиза в этих решениях, и на текущий момент мы проводим порядка 8-10 пилотных проектов и видим огромный интерес. И понимаем, кстати, что есть конкуренция. Это здорово, потому что это поддерживает интерес и позволяет рынку развиваться», — отметил Игорь Хомков.

Учитывая бурный рост цифровизации, который мы сегодня наблюдаем в Казахстане, предприятия, бизнес и госсектор чувствуют необходимость привлечения передовых инструментов для отслеживания процессов трансформации. Следовательно, рынок ожидает подъем и рост качественных продуктов. Важно отметить, что сегодня ИТ-инфраструктура уже больше не может существовать в отрыве от целей и задач бизнеса — практически все решается с участием ИТ-служб. И именно APM-решения помогают снизить операционные издержки, сократить время вывода на рынок новых продуктов и улучшить пользовательский опыт.

Сегодня у Dynatrace почти 4000 клиентов из самых разных отраслей по всему миру. Платформа Dynatrace Software Intelligence собирает все данные автоматически, не требует скриптов, сложной настройки и лишних инструментов. Все процессы происходят автоматически и непрерывно. Платформа поддерживает работу с большими объемами и разнообразием данных. При этом данные автоматически организуются, а внутренняя среда и системы компании обнаруживаются и отображаются непрерывно с учетом всех происходящих изменений.

Dynatrace предлагает лучшую в своем классе наблюдаемость, масштабируемость, немедленное реагирование на инциденты. Все это позволяет компаниям, использующим платформу, сосредоточиться на ускорении инноваций и улучшении бизнес-результатов.

Подробная информация о продукте Dynatrace доступна по ссылкам Dynatrace.com, Expert-apm.kz.