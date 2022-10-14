Майнеры в Казахстане будут платить налоги

Законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан» и сопутствующие ему поправки в законодательные акты одобрили в мажилисе.

На пленарном заседании мажилиса руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева отметила, что законопроекты разработаны по поручению главы государства по вопросу правового регулирования цифрового майнинга. Целью законопроекта является создание законодательной основы для сферы производства и обращения цифровых активов. По ее словам, законопроект решает задачи в сфере энергетики (вводятся правовые механизмы регулирования потребления электроэнергии) и в экономике (майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана), передает Sputnik.

«До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами. Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения», — сказала Екатерина Смышляева.

Частью экономики становятся также майнинг-пулы. Деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться министерством цифровизации, а этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра «Астана».

Так исключаются риски для финансовой системы Казахстана, ведь криптовалюта в Казахстане не является платежным средством, ее оборот запрещен. В создаваемой экосистеме в рамках МФЦА появится новый финансовый институт — казахстанские криптобиржи. В законопроекте закрепляются виды обеспеченных цифровых активов и определяется порядок их оборота, что ранее не было закреплено в законодательстве Казахстана.

Смышляева отметила, что одно из главных прогрессивных новшеств — налогообложение майнеров, которые до настоящего времени находятся вне налогового поля. Система налогообложения криптоиндустрии будет состоять из нескольких этапов: НДС при ввозе оборудования, плата за лицензию, плата за цифровой майнинг на киловатт, корпоративный подоходный налог с полученного вознаграждения, корпоративный подоходный налог с пула, плата с обмена на криптобиржах. Также будет введен реестр майнингового оборудования, который исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему серых майнеров, тем самым обеспечив безопасность и баланс энергосистемы.

Новый законопроект затрагивает налоговый и административный кодексы, законы «О разрешениях и уведомлениях» и «Об информатизации», а также конституционный закон «О Международном финансовом центре „Астана“».

Депутаты приняли пакет законопроектов в первом чтении.