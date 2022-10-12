Программа для студентов «Seeds for the Future 2022» стартует в Казахстане

Это глобальная обучающая программа компании Huawei, направленная на обмен опытом и расширение знаний в области ИКТ.

На сегодняшний день в «Seeds for the Future» принимают участие представители 137 стран и регионов из 500 университетов по всему миру. С 2008 года, когда впервые была запущена программа, стажировку прошло порядка 12 000 студентов.

В Казахстане программа «Seeds for the Future» реализуется с 2018 года с целью помочь начинающим специалистам в области ИКТ улучшить необходимые навыки. В 2018–2019 годах 20 казахстанских студентов, прошедших отбор среди учащихся из университетов страны, посетили штаб-квартиру Huawei в Китае, где в течение двух недель знакомились с передовыми технологиями и работали на современном оборудовании в инновационных лабораториях ведущей ИКТ-корпорации.

В 2020 и 2021 гг. программа «Seeds for the Future» проводилась в онлайн-формате с участием местных и международных экспертов. Студенты прошли недельное онлайн-обучение в системе iLearning, где ознакомились с новшествами 5G, искусственного интеллекта, облачных технологий.

В Казахстане программу поддержали и выступили в качестве экспертов Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерство науки и высшего образования, Посольство РК в Китае, Посольство КНР в Казахстане, Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, компания Beeline и др.

Компания Huawei приглашает студентов старших курсов технических специальностей (STEM) всех вузов Казахстана принять участие в программе. Прием заявок будет открыт до 21 октября 2022гг. Для участия необходимо заполнить Google форму, затем выслать заявку об участии со всеми документами на электронный адрес Aiman.sakhova@huawei.com (заархивированную папку с файлами, либо ссылку на облачное хранение).

Необходимые документы для подачи заявки:

— резюме на английском языке

— транскрипт или соответствующие документы, подтверждающие академическую успеваемость кандидата

— 3-минутное личное видео и/или мотивационное письмо в 400-600 слов, отражающее знание основ ИКТ, интерес к Китаю и энтузиазм к обучению

— дополнительные материалы по необходимости.

Критерии к кандидатам:

— Студенты/аспиранты с отличной успеваемостью, сильным интересом к индустрии ИКТ и Китаю, а также большим энтузиазмом к обучению.

— GPA 3.0 или выше, или рейтинг 30% лучших на факультете.

— Высокий уровень английского языка.

Студенты, прошедшие первый круг отбора, будут приглашены на собеседование с представителями компании Huawei, по результатам которого они станут участниками программы. Она стартует в ноябре 2022, проект будет проходить на английском языке.

«Seeds for the Future» поддерживается ИКТ Академиями Huawei В Казахстане, которые базируются в 15 университетах страны. Информацию по глобальному проекту можно найти здесь.