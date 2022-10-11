Системы Interpol влияют на работу спецЦОНов

Услуги по регистрации транспорта пока не оказываются.

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает, что из-за технических работ на стороне международной организации уголовной полиции Interpol сервисы по проверке криминального транспорта временно недоступны для МВД РК. В результате этого услуги по регистрации транспорта в спецЦОНах и мобильных приложениях банков второго уровня не оказываются.

Госкорпорация просит следить за новостями в официальных социальных сетях, о восстановлении работоспособности систем будет сообщено дополнительно. Информацию о доступности системы также можно узнавать по номеру единого контакт центра 1414.