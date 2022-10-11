Глава Минздрава не смогла назвать бюджет новой цифровой платформы Е-health

Новая платформа здравоохранения будет базироваться на ядре Е-health.

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният не смогла назвать бюджет новой единой цифровой платформы, разрабатываемой для системы здравоохранения, передает Sputnik.

В столице продолжается суд над бывшим министром здравоохранения Елжаном Биртановым и его заместителем Олжасом Абишевым. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями при создании цифровой платформы здравоохранения, разработанной хорватской компанией Ericsson Nikola Tesla. После того, как обвинили бывшее руководство Минздрава, внедрение системы заморозили, и на протяжении двух лет, что длится суд, цифровую платформу так и не запустили.

В кулуарах мажилиса журналисты задали вопрос главе Минздрава о том, по какой причине затянулся запуск платформы, которая бы позволила бы вывести все бизнес-процессы системы здравоохранения в прозрачную плоскость.

Министр сообщила, что Минздравом планируется запуск новой цифровой платформы.

«Для этого нужно обязательно финансирование. На следующий год финансирование предусмотрено. До конца года будет платформа разработана», — сообщила она.

Вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев заявил, что новая цифровая платформа здравоохранения будет базироваться на ядре Е-health. На уточнение вопроса о том, сколько средств из бюджета потребуется для ее запуска, ни сама министр, ни курирующий вопрос вице-министр ответить не смогли.