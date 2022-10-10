Пилотный проект по применению международной цифровой подписи запустят в Казахстане

Будет внедрен всемирно признанный стандарт упрощенных цифровых подписей для транзакций B2B.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Ассоциацией «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» намерены запустить пилотный проект по применению международной цифровой подписи. Меморандум о взаимопонимании по внедрению пилотного решения для применения международно признанных электронных методов подписания документов подписан 28 сентября 2022 года в рамках ежегодного Международного технологического форума Digital Bridge 2022, передает Учет.kz.

Пилотный проект представляет собой совместные усилия сторон и участников проекта, направленные на принятие и признание документов, подписанных с использованием взаимосогласованного стандарта для улучшения эффективности коммерческих операций с участием казахстанских и международных компаний.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин подчеркнул, что эта инициатива является одним из факторов повышения инвестиционного имиджа и открывает в перспективе возможности работающим в Казахстане компаниям использования международно признанной технологии подписания документов в электронной форме.

«Цифровые подписи широко применяются во всем мире. В Казахстане тоже имеется своя цифровая подпись, которая была своевременно разработана и сейчас широко используется. Но если говорить о международном сообществе, оно пользуется, все-таки, простыми цифровыми подписями, такими как DocuSign и Adobe Sign. Использование этих же простых решений, которые упрощают механизм взаимодействий, дало бы новый толчок для повышения инвестиционной привлекательности и сокращения бумажной волокиты. Как сопредседатель рабочей группы по цифровизации Совета иностранных инвесторов, я очень рад, что мы на площадке СИИ поднимаем и продвигаем такие важные и в то же время перспективные вопросы для цифровизации нашей страны», — заявил управляющий партнер KPMG Caspian Сакен Жумашев.

«Citi гордится тем, что является ключевым партнером правительства Казахстана и АКСИИ в их инициативе по цифровой трансформации, направленной на принятие всемирно признанного стандарта упрощенных цифровых подписей для транзакций B2B. В Citi мы успешно используем цифровые подписи для наших услуг по регистрации клиентов в 74 странах и продолжаем улучшать качество наших цифровых сервисов для международных клиентов», — отметил Навид Анвар, глава глобального подразделения Citi по цифровым решениям в банковском обслуживании коммерческих операций.