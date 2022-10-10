О недоработках информсистемы маркировки заявили предприниматели на встрече с главой МТИ РК

Министр отметил, что маркировка предназначена для прозрачности ведения бизнеса.

На рабочей встрече министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина с производителями отечественных товаров и бизнесменами обсудили вопрос внедрения маркировки товаров. В ходе встречи обсуждение коснулось основных результатов и затруднений, возникающих в процессе внедрения пилотных проектов маркировки товаров, передает Liter.kz.

От бизнес-сообщества выступили представители НПП «Атамекен», Ассоциации импортеров розничной и оптовой торговли обуви, производителей безалкогольных напитков и соков, фармацевтической и медицинской продукции «ФармМедИндустрия Казахстана», а также легкой промышленности. Во встрече также приняли участие руководители заинтересованных госорганов, единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком».

По данным единого оператора, с момента ввода в Казахстане обязательной маркировки промаркировано 69,1 тысячи изделий из натурального меха, 3,3 млрд табачных изделий, 102,4 млн обувных товаров. Несмотря на показатели, бизнесмены отмечают, что есть технические проблемы и недоработки информационной системы маркировки.

По словам представителя группы компаний Inditex Антона Сердариди, сегодня отсутствует интеграция между Национальным каталогом товаров и системой GS1-Kazakhstan, имеются проблемы по нанесению кодов маркировки на таможенных складах, в электронной коммерции — при торговле маркированным товаром.

«Как представители отечественного бизнеса мы за обязательную маркировку товаров, так как она поддерживает интересы отечественного производителя, создает равные условия для конкуренции. Если есть технические проблемы, то их надо решать, а мы готовы и дальше участвовать в процессе внедрения системы маркировки», — отметила представитель Национального объединения предприятий легкой промышленности Qaz Textile Industry Анара Каиржанова.

Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции «ФармМедИндустрия Казахстана» заявила в числе других о проблемах с регистрацией иностранных производителей в системе маркировки и прослеживаемости товаров, дистрибуцией маркированных лекарственных средств.

Основная задача внедрения проекта маркировки товаров — обеспечение свободного и законного оборота товаров, прозрачности. Мы должны рассмотреть все вопросы по каждой товарной группе с заинтересованными участниками, — резюмировал итоги совещания Серик Жумангарин.