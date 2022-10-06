В Кызылорде победители программы стартап-инкубатора получат 5 млн тенге

В регионе пройдет инкубационная программа «Startup Orda».

В Кызылординском университете имени Коркыт Ата уже пять лет работает «Центр предпринимательства» для молодежи, заинтересованной в открытии бизнеса. А в этом году впервые будет запущен инкубационный проект «Startup Orda» совместно с Международным технопарком стартапов Astana Hub. Проект пройдет с 16 октября по 16 ноября. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил руководитель Центра предпринимательства «Businees start» Жанарыс Тубекбаев.

«Наш центр занимается развитием молодежных инновационных и IT-проектов. В регионе совместно с Международным технопарком стартапов Astana Hub мы планируем провести инкубационный период „Startup Orda“. Здесь мы собираем всех IT-специалистов, участвуем в развитии идей и уникальных проектов. Участвуя в этом проекте, вы узнаете эффективные способы запуска собственного IT-проекта и привлечения первых инвестиций. Среди участников программы стартап-инкубатора будут отобраны победители, которые получат вознаграждение 5 млн тенге. Также в области реализуется меморандум с головным офисом Enactus Kazakhstan», — рассказал Жанарыс Тубекбаев.

Кроме того, для студентов и школьников организуется конкурс Hackhaton. Студентам выделяется денежное вознаграждение в размере 450 000 тенге, а школьникам — специальный грант от Кызылординского университета имени Коркыт Ата. Кроме того, традиционно будет организован познавательный тренинг Pechakucha среди молодежи области.