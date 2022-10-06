Конференция Data Center & Cloud Kazakhstan пройдет в Алматы

Основная задача мероприятия — обмен знаниями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОДов.

Роль информационных и цифровых технологий в бизнесе и государственном управлении возрастает с каждым годом. Центры обработки данных (ЦОД) и облачные сервисы — ключевые элементы цифровой инфраструктуры. Их высокая надежность и устойчивость определяет функционирование как отдельных предприятий, так и экономики целых стран.

20 октября в Алматы состоится 5-я ежегодная международная конференция и выставка «Data Center & Cloud Kazakhstan». Основная задача мероприятия — обмен знаниями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОДов, а также предоставления услуг на их базе.

В фокусе конференции:

— ЦОД-2022: основные тенденции

— Перспективы рынка дата-центров и облаков Казахстана

— Экономика ЦОДов

— ЦОД: от идеи к эксплуатации

— Инженерная инфраструктура дата-центров.

Предполагается рассмотреть цифровую привлекательность Казахстана, различные экономические модели реализации инфраструктурных ИТ-сервисов и проектов создания ЦОДов. Технологический блок конференции будет посвящен выбору технических решений, способствующих сокращению сроков реализации таких проектов и повышению их рентабельности.

Конференция Data Center & Cloud Kazakhstan соберет на одной площадке руководителей, отвечающих за развитие ИКТ-инфраструктуры, крупнейших поставщиков решений и сервисов, а также специалистов, отвечающих за проектирование, строительство и эксплуатацию дата центров