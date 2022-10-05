В Актобе откроют IT-парк и усилят работу по развитию креативных индустрий

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов встретился с творческой молодежью города Актобе.

Основной темой встречи стало обсуждение перспектив развития креативных индустрий в регионе. Беседа прошла в свободном формате. Молодые люди смогли поделиться идеями и поднять волнующие их вопросы. Ералы Тугжанов отметил, что креативные индустрии способны стать драйвером экономики, и в развитии этой сферы большую роль играет талантливая молодежь.

«Сегодня я хочу услышать ваши идеи. Что по вашему мнению необходимо, чтобы создать комфортные условия для развития креативных индустрий, полноценной реализации культурного потенциала талантливой молодежи?», — обратился к собравшимся аким области.

Были озвучены предложения об открытии коворкинг-центров для творческой молодежи, основании конкурса среди молодых педагогов по созданию цифрового обучающего контента, открытии филиала федерации киберспорта, а также созданию IT-парка, который стал бы местом притяжения специалистов IT-сферы и центром развития цифровой индустрии в регионе.

Выслушав предложения, Ералы Тугжанов поставил задачу до конца недели представить более конкретные планы по их реализации. Кроме того, он сообщил, что работа по созданию информационно-технологического парка в Актобе уже начата.

«Мною было дано поручение создать IT-парк в кратчайший период. Идея нужная. Безусловно, будет оказана поддержка в плане обеспечения материальной базой. Пандемия коронавируса показала, насколько важно развитие IT-отрасли. Без этого в наше время невозможно принятие оперативных мер, не говоря уже о том, что вот уже несколько лет информационные технологии — это наиболее динамично развивающаяся отрасль в глобальной экономике», — подчеркнул глава региона.