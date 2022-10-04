Асель Жанасова покинула пост вице-министра торговли и интеграции

Она назначена новым председателем правления АО «Казпочта».

Решением правления АО «Самрук Казына» новым председателем правления АО «Казпочта» назначена Асель Жанасова. Ранее, с июля 2020 года, она занимала должность вице-министра торговли и интеграции РК, где курировала проекты в сфере цифровизации торговли, развития платежных систем и цифрового банкинга.

Асель Жанасова имеет более 10 лет опыта реализации IT-проектов локального и международного уровня. В 2010 году она получила степень бакалавра Кембриджского университета в области компьютерных наук по международной президентской стипендии «Болашақ». В 2014 году получила степень магистра Кембриджского университета в области компьютерных наук. В том же году окончила МГУ имени М. В. Ломоносова по программе «Executive Management».

С 2010 по 2014 г. занимала должность директора Департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондоне. Управляла командой и внедряла крупные стратегические проекты в разных странах (Казахстан, Африка, Европа, Китай и Россия). В 2014–2016 гг. была советником директора РГП «Банковское сервисное бюро» Национального Банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий Национального Банка РК. В 2016–2017 гг. являлась председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде». В 2017–2018 гг. работала советником управляющего Международного финансового центра «Астана». Перед назначением на должность вице-министра торговли и интеграции РК, с 2018 года по 2020 год, занимала позицию управляющего директора по цифровым технологиям МФЦА.