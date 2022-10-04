Казахтелеком и AzerTelecom будут сотрудничать по Транскаспийскому проекту

Операторы подписали меморандум о стратегическом партнерстве.

В рамках ежегодного международного технологического форума Digital Bridge2022 «Казахтелеком» и «AzerTelecom» подписали меморандум о стратегическом партнерстве по проекту прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Стороны уверены, что документ послужит стимулом для дальнейшего сотрудничества в области развития цифровой инфраструктуры обеих стран, будет способствовать наращиванию новых рыночных возможностей в части доступности и повышения пропускной способности сетей в обеих государствах.

Документ предусматривает стратегическое партнерство двух операторов в рамках проекта Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по маршруту «Казахстан-Азербайджан», который является частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way). Проект предусматривает создание нового цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Представители телеком-операторов выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества по оказанию международных услуг электросвязи, digital-трансформации и цифровой инфраструктуры обеих стран.

«Сегодня наиболее оптимальной формулой для решения совместных задач и интересов для нас является выстраивание прямых отношений. Совместная деятельность с компанией „AzerTelecom“ предполагает обмен информацией, передовой практикой, опытом и содействие совместным проектам. Все это, в свою очередь, будет способствовать развитию новых рыночных возможностей в части доступности и повышения пропускной способности сетей обеих стран», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

«Сотрудничество между нашими компаниями в рамках проекта цифровой инфраструктуры Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, являющегося частью „Цифрового Шелкового Пути“, откроет для нас возможности выхода на новые рынки сбыта, расширив наши транзитные возможности. Также с помощью этого сотрудничества мы получим возможность повысить надежность телекоммуникационных услуг для потребителей наших стран», — добавил генеральный директор по операционным вопросам компании «AzerTelecom» Сергей Назаренко.