Казахстан на 28 месте в мире по развитию электронного правительства

За год в этом рейтинге стана поднялась на одну позицию.

Казахстан занял 28-е место по развитию электронного правительства в рейтинге ООН (UN Global E-Government Development Index), шагнув с 29-й строчки на 1 позицию вверх. Напомним — для составления рейтинга эксперты ООН оценивают развитие электронных услуг и человеческого капитала, а также телекоммуникационную инфраструктуру.

«В последний раз этот рейтинг был представлен в 2020 году. Несмотря на большую нагрузку на инфраструктуру отечественного электронного правительства, пандемии коронавируса и другие нюансы, мы за пару лет планомерно улучшили свои показатели. Развитие цифрового правительства находится на особом контроле у Главы государства, который отмечает, что именно цифровая трансформация определяет конкурентоспособность страны. Добавлю, что мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах, а намерены постоянно повышать качество отечественных информационно-коммуникационных технологий, чтобы в обозримом будущем попасть в 20-ку лидеров ООН», — прокомментировал новость Багдат Мусин, глава МЦРИАП.