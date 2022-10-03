Токаеву представили мобильное приложение передачи данных о животных

Глава государства принял участие в форуме Digital Bridge 2022.

На полях технологического форума Digital Bridge 2022 Касым-Жомарту Токаеву представили мобильное приложение VetMobile. Оно разработано по инициативе министерства сельского хозяйства и позволяет перевести в цифровой формат процессы формирования и передачи данных о животных, что облегчит работу ветеринарам, передает Sputnik https://ru.sputnik.kz/ .

Напомним, Касым-Жомарт Токаев принял участие в ежегодном международном технологическом форуме Digital Bridge 2022. В ходе посещения президенту рассказали о деятельности IT-экосистемы Astana Hub, реализации совместной с Google программы Google for Startups, презентовали проект школы программирования Alem и фонда «Қазақстан Халқына».

Затем глава государства ознакомился с проектами, представленными на аллее стартапов. Некоторые из них уже вышли не только на отечественный, но и на зарубежные рынки.