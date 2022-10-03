В мажилисе представили проект о цифровом праве

Депутаты работают над законопроектом с сентября прошлого года.

В мажилисе презентовали законопроект «О цифровых активах в Республике Казахстан», направленный на развитие рынка цифровых активов. О проекте нового закона рассказала депутат мажилиса, руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева. По ее словам, вычислительные центры, которые обслуживают майнинговую индустрию, являются энергоемкими, потому что охлаждение процессоров, производящих криптовалюты — энергозатратно. Хаотичное размещение центров обработки информации, дата-центров, перегрузило энергосистему, что привело к проблемам, передает Sputnik.

«Первые претензии к рынку возникли тогда, когда у нас стал наблюдаться дефицит электроэнергии. На самом деле майнинговые компании активно зашли в Казахстан в 2017 году. Тогда регуляторного поля у нас не было, соответственно, размещались они где хотели, как хотели и в объемах, каких хотели. Они связаны не только с майнерами, проблемы с энергосистемой были и до этого, но это обострило ситуацию», — пояснила Екатерина Смышляева.

Законопроект вводит понятия обеспеченных и необеспеченных цифровых активов. Впервые эти понятия появились в 2020 году в законе «Об информатизации».

«У нас есть всего два вида цифровых активов: обеспеченные, так называемые токены — инвестиционные активы, которые обеспечены каким-то имуществом, то есть, они являются цифровым свидетельством имущественных прав. Вторые, связанные с майнингом — это необеспеченный цифровой актив, та самая злополучная криптовалюта», — сказала депутат.

Екатерина Смышляева отметила, что действующее законодательство запрещает оборот необеспеченных цифровых активов в Казахстане. Все операции с криптовалютами, включая майнинг и работу криптобирж в рамках пилотного проекта, проводятся только МФЦА. Однако даже эта деятельность пока не урегулирована нормами конституционного закона «О Международном финансовом центре „Астана“».

В действующем законодательстве также не урегулированы механизм реализации добытой майнерами криптовалюты и роль в этом казахстанских поставщиков финансовых услуг. При этом оборот обеспеченных цифровых активов, порядок их производства и установления имущественных прав на них регулируются только на подзаконном уровне.

По словам Екатерины Смышляевой, депутаты работают над законопроектом с сентября прошлого года. Он состоит из четырех глав. Основными подзаконными актами будут правила лицензирования майнинговой деятельности, правила распределения и использования электроэнергии, отраслевые энергетические квоты. Часть правил будет у одного регулятора (Минцифры), другая — у Минэнерго, и еще часть актов — у МФЦА. Наряду с основным законопроектом вносятся изменения в сопутствующие отраслевые законы, в том числе в налоговое законодательство в части налогообложения операций по майнингу.

Ожидаемый эффект от законопроекта — в сфере производства цифровых активов установится единый порядок. На сегодняшний день рынок заявляет квотирование порядка 500 мВт электроэнергии в год, квотироваться рынок будет на основании заявления регулятора. Будет сбалансирована энергосистема Казахстана.

«В энергодефицитных регионах майнинговые компании просто не смогут существовать. Будут диверсифицированы источники энергии для осуществления цифрового майнинга. Также предусматриваем, что министерство энергетики сможет устанавливать тип тарифа», — отметила депутат мажилиса.

Она добавила, что законопроект позволит увеличить инвестиционную привлекательность страны, развивать IT-сектор, сформировать криптовалютную экосистему на базе МФЦА. Помимо этого, дополнительным налогом будет облагаться продукт криптоиндустрии. Что касается обеспеченных цифровых активов, будут урегулированы процессы имущественных интеллектуальных прав, создано правовое поле для новых форматов инвестирования.