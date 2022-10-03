В TikTok внедряется казахский язык

Вице-президент TikTok по связям с органами власти в Европе Тео Бертрам встретился с министром информации и общественного развития РК Дарханом Кыдырали.

В ходе встречи Дархан Кыдырали предложил организовать совместные тренинги по повышению цифровой грамотности и эффективному использованию платформы TikTok. Кроме того, Дархан Куандыкович предложил внедрить в сеть казахский язык. В свою очередь, представитель компании сообщил, что рассматривается вопрос установки казахского языка.

Проекты «Bala house», «Ел бірлігі» (проекты подведомственных организации МИОР) сегодня имеют хорошие показатели просмотров на платформе TikTok. Тео Бертрам отметил, что компания отдает приоритет созданию интеллектуального, культурно-познавательного контента и готова сотрудничать с Казахстаном.

В заключение Дархан Кыдырали пригласил Тео Бертрама на предстоящие мероприятия, такие как Astana Media Week и Central Asian Media Forum.