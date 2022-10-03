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В TikTok внедряется казахский язык

Вице-президент TikTok по связям с органами власти в Европе Тео Бертрам встретился с министром информации и общественного развития РК Дарханом Кыдырали.

3 октября 2022 15:02, Profit.kz
Рубрики: Образование, Общество, Культура

В ходе встречи Дархан Кыдырали предложил организовать совместные тренинги по повышению цифровой грамотности и эффективному использованию платформы TikTok. Кроме того, Дархан Куандыкович предложил внедрить в сеть казахский язык. В свою очередь, представитель компании сообщил, что рассматривается вопрос установки казахского языка.

Тео Бертрам встретился с Дарханом Кыдырали

Проекты «Bala house», «Ел бірлігі» (проекты подведомственных организации МИОР) сегодня имеют хорошие показатели просмотров на платформе TikTok. Тео Бертрам отметил, что компания отдает приоритет созданию интеллектуального, культурно-познавательного контента и готова сотрудничать с Казахстаном.

В заключение Дархан Кыдырали пригласил Тео Бертрама на предстоящие мероприятия, такие как Astana Media Week и Central Asian Media Forum.

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