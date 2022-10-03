Уникальный образовательный хаб по космическим технологиям открылся в Туркестане

Он станет площадкой по популяризации STEM-образования среди туркестанских школьниц.

30 сентября во Дворце школьников г. Туркестан представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане совместно с НАО «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби» и «Дворец школьников» г. Туркестан открыли образовательный хаб UniSat по космическим технологиям. Благодаря сотрудничеству ЮНИСЕФ, КазНУ им. аль-Фараби и Дворца школьников дети Туркестанской области смогут посещать курсы STEM и приобретать инженерные навыки.

В первую очередь работа хаба будет направлена на популяризацию образования и карьеры в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM) среди туркестанских школьниц. По данным Всемирного экономического форума только 14% казахстанских девушек заканчивают высшие учебные заведения в области STEM, в то время как показатель выпускников среди мужчин составляет 37%. Хотя в школе девочки превосходят мальчиков по математике и естественным наукам. Существующие гендерные стереотипы отрицательно сказываются на перспективах получения разнообразной и квалифицированной работы, мешают девушкам полноценно реализовать свой потенциал и подрывают глобальные усилия, направленные на достижение равного и устойчивого развития. Занятия в Хабе позволят расширить кругозор девочек для определения в профессиональном развитии, несмотря на распространенные гендерные стереотипы и предубеждения.

Хаб создан по принципу работы научно-образовательных центров по развитию инженерных навыков в сфере спутниковых технологий. Он позволит передавать и принимать аналоговые и цифровые радиосигналы от радиовещательных устройств, находящихся как на Земле, так и в космосе. Хаб оснащен компьютерами, устройствами программно-определяемой радиосистемы, приемо-передатчиками (трансиверами) на УКВ и КВ диапазонах, большими экранами для демонстрации траектории спутников. С помощью трансивера УКВ диапазона учащиеся смогут обмениваться информацией с наноспутниками, в том числе университетским наноспутником Al-Farabi-2. Трансивер КВ диапазона позволит участницам проекта UniSat, а также школьникам освоить основы радиосвязи, реализовать радиосвязь с радиолюбителями из других стран, изучать иностранные языки и стать специалистами в этой области. Использование современного цифрового оборудования хаба, включая использование SDR-технологий, позволит обеспечить гибкость в образовательном процессе и работать в различных технических режимах. Помимо этого в хабе есть инженерные модели наноспутников UniSat, собранные участницами проекта.

«Программа UniSat реализуется ЮНИСЕФ в партнерстве с КазНУ им. аль-Фараби уже с 2020 года. За это время удалось обучить в онлайн-режиме более 2000 девушек, оффлайн — более 200, запустить более 5 наноспутников в стратосферу. Но что еще важнее, выпускницы нашего проекта продолжили учебу в сфере STEM уже после школы. Я рад, что проект UniSat продолжает развиваться, и количество партнеров, которые также хотят продвигать инженерные науки и STEM среди казахстанских школьниц, постоянно растет. Сегодня, открывая хаб в Туркестане, мы запускаем новый этап развития проекта и приглашаем учащихся и учителей Туркестанской области присоединиться к нему», — отметил Артур ван Дизен, представитель ЮНИСЕФ в Казахстане.

Хаб создан в рамках образовательной программы UniSat, целью которой является развитие знаний и компетенций девушек в области разработки наноспутников, а также совершенствование таких навыков, как командная работа, ораторское искусство, тайм-менеджмент и креативность. Программа UniSat реализуется при поддержке международного образовательного фонда «Dubai Cares», бренда Clé de Peau Beauté и филантропа г-жи Назанин Алакии.

Благодаря хабу туркестанские учителя смогут развивать у своих учащихся инженерные навыки и STEM-компетенции. Организаторы надеются, что занятия в хабе будут мотивировать школьниц на изучение STEM-наук, техники, инженерии, математики и космических технологий.

«Мы очень рады сотрудничать с ЮНИСЕФ Казахстан и КазНУ им. аль-Фараби. Открытие хаба в нашем Дворце — это новые замечательные возможности для школьников и учителей. Инженерные специальности чрезвычайно важны для Казахстана и его будущего развития. Теперь у ребят есть возможность осваивать спутниковые технологии и радиосвязь в своем городе и регионе», — сказала Индира Икапова, директор «Дворец школьников» г. Туркестан.

В день открытия хаба учителя физики Туркестанского региона также прошли практический мастер-класс по технологии полета шаров-зондов на верхние слои атмосферы. Они смогли научиться производить предварительный расчет траектории полета и место приземления шара-зонда.

«Открытие хаба в г. Туркестан ознаменовало начало нового направления в образовательной системе страны. Хаб станет местом притяжения школьников и студентов других вузов, которые интересуются космической робототехникой, малыми космическими аппаратами. Кроме того, на базе хаба действует коллективная радиостанция, с помощью которой можно организовывать радиосвязь с другими радиолюбителями мира», — отметил Жансеит Туймебаев, председатель правления — ректор КазНУ им. Аль-Фараби.