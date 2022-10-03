Eurasian Resources Group совместно с DIS Group KZ реализует проект по управлению данными

Ключевая цель проекта — повысить операционную эффективность ERG.

Eurasian Resources Group объявила об успешном завершении первого этапа проекта по внедрению централизованной системы по управлению мастер-данными. На базе нового решения реализован справочник «Основные записи материалов, работ и услуг компании». Он представляет собой «кристаллическую решетку» — основу цифрового бизнеса.

ERG стала одной из первых казахстанских компаний, реализовавшей проект управления мастер-данными такого масштаба. Разветвленные справочники мастер-данных охватывают все предприятия Группы в Казахстане.

Единый справочник обеспечивает корректность и непрерывность большинства ключевых бизнес-процессов, происходящих в цифровой среде. Установленное и настроенное решение позволяет запускать свыше 3000 операций по ведению мастер-записей в день. В системе одновременно может работать более 200 пользователей. Согласованные записи при этом автоматически передаются в подключенные к MDM-системе информационные системы.

«Эффективная работа бизнеса с такими сложными процессами, какие существуют в горно-металлургических предприятиях, невозможна без управления мастер-данными, которые составляют „цифровую основу“ компании. Сложность реализации этого проекта состояла в том, что далеко не все цифровые платформы позволяют работать с таким массивом данных. В итоге благодаря коллаборации с DIS Group KZ решение было найдено», — говорит Еркен Шназбаев, корпоративный директор по IT ERG.

Проект реализован при поддержке DIS Group KZ на базе решений в составе платформы Informatica — MDM — Product 360 и Data Quality, признанных лучшими в области управления данными по версии независимого агентства Gartner.

«В таких крупных компаниях, как ERG, глубина процессов колоссальна и может составлять до 60-80 шагов. Чтобы их выстроить, потребовалась долгая аналитическая работа, которую мы выполнили совместно с командой ERG. Мы рады сотрудничать с компанией с таким высоким уровнем цифровой зрелости и открыты для дальнейшей совместной работы по новым масштабным проектам», — прокомментировал Канат Абиров, генеральный директор DIS Group KZ.

Дальнейшие планы по развитию проекта включают в себя расширенную интеграцию построенных справочников с дополнительными производственными системами. Следующим шагом должно стать создание справочника деловых партнеров — «золотых записей» юридических и физических лиц, с которыми сотрудничает компания.