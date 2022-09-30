Уникальный космический модуль представили на форуме Digital Bridge

Это наземный экспериментальный комплекс для модельных исследований космических полетов и научных экспериментов, не имеющий аналогов на Евразийском континенте.

На форуме Digital Bridge 2022 представили уникальный экспериментальный космический модуль частной компании Eurasian Space Ventures. Наземный комплекс представляет собой один из отсеков космической станции, в котором исследователи в течение длительного периода времени будут проводить эксперименты. Работоспособность модуля будет обеспечиваться местными системами жизнеобеспечения. Участники исследовательских проектов смогут работать в стабильной среде, которая максимально приближена к изоляции в космосе.

«Цель создания модуля — имитация основных особенностей пилотируемого полета в космос. Мы изучили все потребности испытателей и учли лучшие мировые практики, используемые в работе на МКС, а также в проектах Nasa, Роскосмоса и Европейского космического агентства. Теперь Казахстан может предоставить им и другим научным кругам уникальную площадку для проведения различных экспериментов в закрытой среде», — сказал основатель Eurasian Space Ventures, член совета директоров Евразийского банка Шухрат Ибрагимов.

После завершения экспонирования на выставочной площадке модуль будет передан в распоряжение национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» для установки на территории национального космического центра в Астане.

Председатель правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», знаменитый казахстанский космонавт и инициатор создания модуля Айдын Аимбетов сообщил, что эксперименты в модуле начнутся в ближайшее время. По его словам, казахстанский экспериментальный комплекс в будущем сможет принять сотни ученых и открыть свои двери для туристов, желающих ощутить себя членами космического экипажа.

Группу ученых и будущих космонавтов отправят на длительный срок проведения исследовательской миссии в космический модуль. Весь период эксперимента команда исследователей будет подвергаться испытаниям в замкнутом пространстве. Это позволит собрать необходимые данные о здоровье и поведении членов экипажа, их психологической совместимости, выявить очаги напряженности внутри команды в то время, как они будут осуществлять технические задания, поступающие из командного пункта во время всего эксперимента имитации полета.

На основе международного опыта командой ESV была разработана оптимальная планировка экспериментального центра. Для органичного погружения в условия космоса создан стильный дизайн интерьера модулей, вобравший в себя футуризм, эргономику малых пространств, а также многофункциональность.

Комплекс представляет собой систему из 4 модулей общей длиной 24 метра, шириной 3,5 метра и высотой потолков 2,1 для создания максимально приближенных к космическим условий. В комплект центра входят инженерный модуль с имитацией командного пункта, служебный модуль, жилой модуль и модуль жизнеобеспечения. В командном пункте одновременно могут работать до пяти специалистов. Рабочие места оснащены сенсорным управлением и вспомогательными экранами, на которых отображается бортовая статистика. Служебный модуль в виде переговорной позволяет проводить коллективные работы, осуществлять связь со станцией и планирование решения задач.

Каждый из модулей центра может работать автономно, так как напрямую связан с модулем жизнеобеспечения, внутри которого расположены все коммуникации. Все модули оснащены звуковым сопровождением, а также умным освещением с возможностью реализации различных сценариев пребывания. Благодаря умной системе автоматизации есть возможность голосового управления для передачи команд во все модули и управления его частями, а также возможность разработки и корректировки различных сценариев.

Eurasian Space Ventures — первая казахстанская частная космическая компания, которая занимается привлечением в страну ведущих мировых компаний, технологий космической отрасли. Основателем ESV является Шухрат Ибрагимов — предприниматель, член совета менеджеров международной горно-рудной компании ERG, член Совета директоров Евразийского банка и СК «Евразия».