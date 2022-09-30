Систему маркировки и прослеживаемости товаров интегрировали с ЭСФ

Пользователь имеет возможность оформить сопроводительные накладные на маркируемые товары как для продажи товара на территории Казахстана, так и для импорта товаров из стран ЕАЭС.

С 21 сентября в системе «Электронные счета-фактуры» стал доступен функционал по оформлению СНТ (сопроводительных накладных) на товары, подлежащие маркировке средствами идентификации. Интеграция систем осуществляется через электронное правительство.

Следует отметить, что при заполнении СНТ поля раздела «Данные по товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации» будут автоматически заполнены данными, полученными из акта приема-передачи/уведомления о ввозе из ЕАЭС, которые не доступны для редактирования.

При подтверждении/отклонении СНТ по маркированным товарам осуществляется проверка данных о поставщике, получателе, коде товара потребительской упаковки (GTIN), количестве потребительских упаковок, регистрационном номере и дате документа, а также об изменении статуса документа.

С детальной информацией по работе с СНТ можно ознакомиться в руководстве пользователя ИС ЭСФ на сайте КГД МФ РК.

Напоминаем, обязательная цифровая маркировка распространяется на табачные изделия (с октября 2020 г.) и обувную продукцию (с ноября 2021 г.). В настоящее время вводится поэтапная обязательная маркировка лекарственных препаратов.