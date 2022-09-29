Онлайн Trade-in на Samsung.kz: новый Fold4 по супергибкой цене

Samsung Galaxy объявляет о новой волне своей уникальной акции онлайн trade-in для складных устройств.

В ее рамках владельцы любых моделей Galaxy Z Fold и Flip смогут перейти на новое поколение с максимальной выгодой, даже не выходя из дома. Онлайн trade-in — специальная акция, когда покупатель продает свое старое устройство партнеру Samsung и получает скидку при покупке нового смартфона.

Почему выгодно? Вы пользуетесь складным смартфоном серии Galaxy Z Fold или Flip (любого поколения) и хотели бы стать обладателем новенького Fold4 или Flip4 по акции онлайн trade-in. Скидка за ваше устройство с поврежденным корпусом или разбитым экраном будет повышена до «рабочего» состояния, в то время как «рабочий» смартфон будет оценен как в «отличном» состоянии. Выгодно? Более чем!

Кроме того, Samsung упрощает этот процесс для казахстанцев: чтобы поучаствовать в акции онлайн trade-in, просто зайдите на официальный сайт Samsung.kz, загрузите фотографию своего старого смартфона или планшета, чтобы пройти оценку его состояния (этот процесс занимает не более 10 минут), и оформите покупку новинки Galaxy.

Компания также облегчает возможность стать счастливым обладателем складного устройства Galaxy — в рамках акции можно оформить рассрочку до 36 месяцев!

Совершить выгодную покупку можно в городах Алматы, Астана и Шымкент. С подробными условиями акции онлайн trade-in можно ознакомиться на сайте.