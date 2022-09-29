Казнет атакован хакерами

АО «Государственная техническая служба» сообщает, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.

В KZ-CERT сообщили о том, что зафиксированы масштабные DDoS-атаки на Казнет, которые привели к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи. Установлено, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников. Подобные атаки фиксируются и в других регионах. Соответствующими техническими подразделениями выясняется возможная взаимосвязь атак.

По информации KZ-CERT, целевые кибератаки направлены как на государственные органы, так и на инфраструктуру Казнета.

«Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета. АО „ГТС“ предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире», — говорится в официальном сообщении.

АО «ГТС» совместно с операторами связи проводит технические работы по оптимизации маршрутов, что может привести к снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы.