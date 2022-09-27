i-Qala запустил проактивные услуги заключения коммунальных договоров

Жители столицы смогут посредством проактивной услуги заключить договор на электро-, водо и теплоснабжение, вывоз мусора и обслуживание лифта.

Для того, чтобы получить услугу проактивно, в электронном формате, астанчанам требуется лишь ответить на SMS-уведомление от 1414, пройти анкетирование и дать разрешение на использование персональных данных. Уже через пять минут после этого на номер телефона заявителя придет уведомление с поздравлением о заключении всех необходимых договоров.

Главная задача проактивной услуги — автоматизация и транспарентность процесса оказания услуг, исключение бумажной волокиты и коррупционных рисков, минимизация контакта с услугодателями.

Стоит отметить, что за последние три года Центр городских услуг i-Qala оказал 317 тысяч коммунальных услуг, обслужил более 80 тысяч жителей города Астаны.