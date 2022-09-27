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Новые цифровые проекты в АПК внедряют МСХ РК и Samsung

Планируется оптимизировать процессы идентификации сельскохозяйственных животных и ветеринарных мероприятий.

27 сентября 2022 09:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Железо, Софт

В Алматы состоялась официальная встреча президента Samsung Electronics Central Eurasia (SECE) Санг Юн Кима и вице-министра сельского хозяйства РК Баглана Бекбауова, где обсуждались перспективы сотрудничества в области цифровизации агропромышленного комплекса Казахстана. Ранее между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и ТОО «Samsung Electronics Central Eurasia» было заключено стратегическое соглашение о совместной работе в этом направлении.

Новые цифровые проекты в АПК внедряют МСХ РК и Samsung

Во время официальной встречи стороны рассмотрели потенциальные проекты в АПК с использованием защищенных мобильных устройств для бизнеса Galaxy со специальным программным обеспечением.

В частности, планируется оптимизировать процессы идентификации сельскохозяйственных животных и ветеринарных мероприятий с помощью мобильного приложения ИСЖ-mobile, разработанного Министерством сельского хозяйства. Оно будет установлено на индустриальном планшете Galaxy Tab Active3. Для удобства фермеров в отдаленных населенных пунктах программа будет работать в оффлайн режиме.

Мобильные устройства и приложения будут внедрены также в процессы точного земледелия и цифровых ферм на всех этапах — от сбора и обработки информации до принятия агрорешений. Аналогичное программное обеспечение будет работать в области контрольно-надзорных функций ведомств Министерства.

На первом этапе в конце текущего и в начале следующего года планируется обеспечить такими устройствами тысячу специалистов подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства. В последующем в рамках сотрудничества предполагается внедрение в казахстанский агропромышленный комплекс до 10 тысяч единиц защищенных мобильных устройств.

Все это позволит значительно сократить затраты фермеров, увеличить объемы получаемой продукции, сократить время принятия решений за счет имеющегося цифрового оборудования.

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