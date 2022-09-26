В Алматы прошла конференция Digital Wave

Лучшие эксперты собрались, чтобы обсудить цифровизацию рекламно-медийной индустрии.

22 сентября в южной столице впервые прошла конференция Digital Wave, предназначенная для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии различных направлений. Мероприятие было организовано Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией (ЦАРА).

«Это первая конференция, которая посвящена исключительно digital-коммуникациям. Обсудить все самые важные вопросы собрались лучшие эксперты индустрии и действующие профессионалы», — сказала Анна Тютькова, исполнительный директор ЦАРА.

«Очень важно сейчас отслеживать, как меняется ландшафтный и коммуникационный фон, чтобы понять, куда идет рынок, что необходимо сегодня делать. Как меняет digital и как мы отвечаем на современные вызовы, что происходит у нас с точки зрения контента. Ранее мы многое серфили из России и Украины, а какие сейчас у нас есть ответы. Как происходит эволюция digital», — заметил Сергей Правда, руководитель медиа и онлайн коммуникаций RG Brands.

Конференция состояла из восьми панелей, во время которых участники обсудили насущные для отрасли вопросы: «Как сделать выбор технологических решений в digital прозрачнее», «Перспективы инфлюенс-маркетинга в Казахстане», «Завтра агентского бизнеса — эволюция или революция?», «Новые профессии и компетенции digital-маркетинга — чему, где и как учиться?» и другие.

На мероприятии выступило 29 спикеров из четырех стран (Казахстана, Украины, Беларуси, России) — одни из самых компетентных digital-специалистов рекламной индустрии. Конференция вызвала огромный интерес, офлайн ее посетили около 200 человек, онлайн-трансляция прошла на 10 охватных площадках Казнета.

На Digital Wave были озвучены данные по медиа-рекламному digital-рынку Казахстана. В 2021 году он оценивался в 28,8 млрд тенге. В первом полугодии 2022 доля digital от общего объема рекламы составила 42%. Прирост за первые шесть месяцев этого года по сравнению с первым полугодием 2021 года составил 1%. При этом digital стал чуть ли не единственным медиа, которое показало положительную динамику (еще в плюсе наружная реклама).

При этом эксперты отметили, что необходима модернизация методологии оценки рынка, что позволит сделать его более прозрачным, а значит — более привлекательным для рекламодателей. Они призвали всех игроков проявить активность и предоставить свои данные.

На конференции также было озвучено, что в рамках ЦАРА создан комитет по оценке digital-рынка, его возглавила основательница AMS Agency Марина Колесникова.

Что касается, соцсетей, то сегодня в Казахстане ими активно пользуется 12 млн человек (63,5% населения). При этом 98,9% пользователей заходит в социальные сети через мобильные устройства. Из 12 млн человек, которые сидят в соцсетях, 7-8 млн — казахоязычные. По данным FB, аудитория рекламы в IG составляет 11 млн человек, а потенциальная аудитория рекламы достигает 78,7% всего населения страны, из которых 58,1% женщины и 41,9% — мужчины.

Участники конференции пришли к выводу, что необходимо поддерживать и развивать тренд локализации — создавать местные маркетинговые продукты, вкладывать деньги в локальные медиа, а не в глобальные площадки типа Google и Meta.

Кроме того, было высказано мнение, что Казахстан становится хабом в Евразийском пространстве. За счет появления новых игроков и специалистов, в том числе из Украины и России, возросла конкуренция на рынке, что положительно сказывается на качестве и идет только на пользу индустрии.

Также эксперты рассказали о том, как правильно интегрировать инструменты digital в общую медиастратегию для достижения максимального эффекта за счет синергии всех каналов коммуникации. Они сошлись во мнении, что для развития единого планирования необходимы такие условия, как широкий выбор форматов размещения, создание единого измерителя и различных форматов закупки.

Профессионалы обсудили эффективность технологических решений, которые уже есть на рынке, и дали рекомендации по их сравнению и выбору, а также рассказали о новых возможностях, которые в ближайшее время станут доступны в Казахстане.

Представители агентств пришли к выводу, что у агентского бизнеса есть будущее в сфере digital при условии инвестиции ресурсов в инновации, разработку уникальных продуктов и развитие команд. Наряду с этим специалисты заявили о большом кадровом «голоде», рассказали о том, какие специалисты наиболее востребованы, и как можно получить необходимые компетенции.

Последняя сессия была посвящена свежим кейсам в различных направлениях digital-коммуникаций, которые на практике продемонстрировали возможности digital-инструментов.

Участники конференции отметили актуальность всех предложенных тем, открытость обсуждений и единство индустрии в понимании необходимости совместного развития и решения текущих вопросов.

В завершение было озвучено, что Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация (ЦАРА) планирует проводить Digital Wave ежегодно.

Официальные партнеры конференции Digital Wave — ForteBank, RG brands и Qamalladin Media. Партнеры Digital Wave — TV Media Digital Sail, AMDG, Samsung Electronics Central Eurasia и AMIHUB. Информационные партнеры Digital Wave — Tribune.kz, NUR.kz, Caravan.kz, BIZ Media, Kapital.kz, Optimism.kz, Exclusive.kz, Zakon.kz, Tengrinews.kz, PROFIT.kz, Arbat Media, Аlmaty.tv и Stan.kz. Креативные партнеры Digital Wave — Wunder Digital и Мобильная Рекламная Платформа BYYD.