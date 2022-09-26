В РК начали внедрение системы раннего оповещения о сильных землетрясениях

Проведена модернизация системы оповещения, приобретено цифровое оборудование для зданий с массовым скоплением людей.

В ходе встречи с населением г. Алматы Министр по ЧС рассказал о начале работы по внедрению системы раннего оповещения о сильных землетрясениях. Ежегодно на территории города и Алматинской области происходит около двухсот слабых толчков землетрясений. В прошлом году в ведение МЧС перешли Институт сейсмологии и Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция, которыми проводятся исследования на территории города и Алматинской области.

Как отметил Юрий Ильин, на территории города расположено 17 станций наблюдения, до конца 2023 года планируется установить 28. В текущем году начата работа по внедрению системы раннего оповещения о сильных землетрясениях.

«Сегодня вблизи города Алматы, еще установлено 9 сейсмических станций системы раннего оповещения землетрясений, сопряженных с мобильным приложением „Darmen“. „Darmen“ уникален тем, что позволяет мгновенно оповестить население об угрозе ЧС. К примеру, автоматически отправляются сообщения на смартфоны граждан при срабатывании сейсмодатчиков при землетрясениях с магнитудой 4 балла и более. С 2000 года проведено сейсмоусиление порядка 240 объектов, в этом году завершаются работы по семи объектам образования и здравоохранения. При поддержке Акимата проведена модернизация системы оповещения, приобретено цифровое оборудование для зданий с массовым скоплением людей. Продолжается реализация Дорожной карты по обеспечению сейсмической безопасности страны до 2023 года. В этой связи, прошу местные исполнительные органы принять необходимые меры по своевременной реализации Дорожной карты», — сказал Юрий Ильин.