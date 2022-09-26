В Минпросвещения прокомментировали информацию о платном «Кунделике»

Вопрос опрос о том, правда ли электронный дневник больше не будет бесплатным, задали в одном из тематических чатов.

Фейк о том, что родителям в Казахстане придется тратить деньги на то, чтобы проверить успеваемость ребенка, распространяется в Telegram. В Минпросвещения сообщили, что «Электронный дневник» не будет платным, передает Liter.kz.

««Кунделик» – цифровая образовательная платформа для казахстанских школ. Ключевой функционал предоставляется школьникам, педагогам и родителям на бесплатной основе. Это и посещение, и оценивание, и домашние задания, поурочные календарные планы. Информация о том, что эти опции станут платными, не соответствует действительности», – сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.

Казахстанцев просят не доверять сомнительным рассылкам в социальных сетях и всегда проверять информацию в официальных источниках.