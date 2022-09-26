Ветряную электростанцию стоимостью 50 млрд тенге намерены построить в столице

На первом этапе ее мощность составит 50 МВт.

В Астане за счет иностранных частных средств планируется построить ветряную электростанцию. Этот вопрос прорабатывается совместно с представителями итальянской нефтегазовой компании ENI (ТОО «Arm Wind») и министерством энергетики республики, передает Sputnik.

На первом этапе мощность ветряной электростанции составит 50 МВт, с дальнейшей возможностью увеличения до более 100 МВт. Этот проект в сфере возобновляемых источников энергии позволит создать дополнительный существенный объем электроэнергии, тем самым обеспечит электроэнергией будущие районы застроек.

Сумма привлекаемых иностранных частных инвестиций — почти 50 млрд тенге. На данный момент ведется разработка технико-экономического обоснования проекта.

Как известно, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что к 2030 году доля «зеленых» технологий в стране должна увеличиться до 15%.