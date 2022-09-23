Ряд казахстанских банков ограничил операции с картами «Мир»

МИР — российская национальная платежная система, предоставляющая услуги проведения платежных операций.

Народный банк Казахстана временно приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах, однако банк в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг, передает Sputnik.

«Временно приостановлены транзакции по картам платежной системы „Мир“ в банкоматах Народного банка с 18 марта 2022 года. Проведение оплаты в pos-терминалах осуществляется в стандартном режиме», — сообщил сотрудник контакт-центра.

Пресс-служба банка ЦентрКредит сообщила, что банк принимает карты «Мир» только от российских банков, не находящихся под санкциями. С момента включения платежной системы «Мир» в SDN список (находящихся под санкциями организаций) договор о сотрудничестве будет ограничен.

В ВТБ Казахстан сообщили, что банк в полном объеме обслуживает карты платежной системы «Мир» любых банков. Выдача наличных в банкоматной сети и кассах также осуществляется без ограничений.

Что касается «Береке банка» (ранее — Сбербанк), то, по словам сотрудников, от российской платежной системы они не отказывались.

В текущем году около 20 российских банков попали под санкции и были отключены от системы международных переводов SWIFT, девять из них попали в SDN-лист. SDN (Specially Designated Nationals) — черный список людей и организаций, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено вести бизнес.