В Карагандинской области действует 7 объектов ВИЭ

Их суммарная мощность — 218,7 МВт.

В Карагандинской области подготовка к предстоящему отопительному сезону проходит в штатном режиме. На сегодня необходимые мероприятия выполнены в среднем на 93,3% при плане 90%. Министр энергетики РК Болат Акчулаков на встрече с жителями области отметил, что по итогам 8 месяцев этого года в регионе произведено 7,3 млрд кВтч электроэнергии и наблюдается положительный баланс потребления. Установленная электрическая мощность электростанций области — 2319 МВт, располагаемая электрическая мощность — 1921 МВт, сообщает СЦК.

Основными источниками теплоснабжения региона являются ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и другие объекты теплоснабжения, суммарная установленная мощность которых составляет 2,4 тыс. Гкал/ч, а располагаемая — 1,8 тыс. Гкал/ч.

Кроме того, в регионе активно развивается производство энергии с применением технологии возобновляемых источников. На сегодня имеются семь действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 218,7 МВт, в том числе четыре солнечных электрических станции мощностью 216 МВт и две биоэлектростанции мощностью 2 МВт, одна гидроэлектростанция мощностью 0,6 МВт.