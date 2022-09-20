Цифровым эфирным телерадиовещанием охвачено более 92% населения

Проект реализуется с целью обеспечения всех жителей равноправным доступом к услуге наземного цифрового телевещания на безвозмездной основе.

На сегодня в рамках реализации проекта «Внедрение и развитие цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан» введена в эксплуатацию 561 радиотелевизионная станция с достижением 92,43% охвата населения страны.

Проект цифрового эфирного телерадиовещания реализуется с целью обеспечения всех жителей равноправным доступом к услуге наземного цифрового телевещания на безвозмездной основе. С внедрением ЦЭТВ население областных центров и городов республиканского значения может смотреть до 30 телеканалов, жители ниже областного центра — до 15 телеканалов в цифровом формате.