В Алматы открывается iSpace со статусом Apple Premium Partner

23–25 сентября в Алматы, в люксовом торговом центре Esentai Mall, состоится открытие магазина iSpace с новым статусом Apple Premium Partner.

iSpace станет крупнейшим в Средней Азии с наивысшим статусом Premium Partner среди авторизованных реселлеров. Именно здесь пользователи смогут получить обслуживание по высшему разряду:

— купить оригинальную технику и аксессуары Apple с гарантией производителя;

— познакомиться со всеми новинками и протестировать функции любимых устройств еще до покупки;

— быстро и качественно отремонтировать вышедшее из строя устройство, даже если оно было куплено у другого авторизованного реселлера в Казахстане;

— узнать больше об интересующих продукта на демонстрационных сессиях, которые будут проходить для покупателей регулярно и абсолютно бесплатно;

— пройти индивидуальный тренинг, чтобы глубже погрузиться в работу со своим устройством;

— стать участником программы лояльности и первыми узнавать о специальных предложениях, накапливать бонусы и расплачиваться ими при следующих покупках;

— застраховать устройство, продлить гарантию, получить подменный фонд;

— приобрести любимую технику в рассрочку, кредит или по системе Trade-in, оставляя старое устройство в зачет стоимости нового.

По случаю грандиозного праздника запланирована масштабная развлекательная и образовательная программа. В течение трех дней, с 23 по 25 сентября, всех посетителей нового магазина iSpace в Esentai Mall ждут перфомансы и мастер-классы от известных фотографов, художников и музыкантов на топовых устройствах Apple.