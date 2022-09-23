В Алматы открывается iSpace со статусом Apple Premium Partner
23–25 сентября в Алматы, в люксовом торговом центре Esentai Mall, состоится открытие магазина iSpace с новым статусом Apple Premium Partner.
iSpace станет крупнейшим в Средней Азии с наивысшим статусом Premium Partner среди авторизованных реселлеров. Именно здесь пользователи смогут получить обслуживание по высшему разряду:
— купить оригинальную технику и аксессуары Apple с гарантией производителя;
— познакомиться со всеми новинками и протестировать функции любимых устройств еще до покупки;
— быстро и качественно отремонтировать вышедшее из строя устройство, даже если оно было куплено у другого авторизованного реселлера в Казахстане;
— узнать больше об интересующих продукта на демонстрационных сессиях, которые будут проходить для покупателей регулярно и абсолютно бесплатно;
— пройти индивидуальный тренинг, чтобы глубже погрузиться в работу со своим устройством;
— стать участником программы лояльности и первыми узнавать о специальных предложениях, накапливать бонусы и расплачиваться ими при следующих покупках;
— застраховать устройство, продлить гарантию, получить подменный фонд;
— приобрести любимую технику в рассрочку, кредит или по системе Trade-in, оставляя старое устройство в зачет стоимости нового.
По случаю грандиозного праздника запланирована масштабная развлекательная и образовательная программа. В течение трех дней, с 23 по 25 сентября, всех посетителей нового магазина iSpace в Esentai Mall ждут перфомансы и мастер-классы от известных фотографов, художников и музыкантов на топовых устройствах Apple.