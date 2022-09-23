Центры робототехники для школьников появятся во всех регионах Казахстана

Современные кабинеты уже организованы в Алматы, Петропавловске и Семее.

Проект организован и финансируется частным благотворительным фондом «Саби». Новый кабинет оборудован сенсорным моноблоком «Activepanel AP 75», робототехническим набором для создания радиоуправляемых моделей, 3D-принтером «CREATOR Pro» для литья моделей, футбольными полями и инфракрасными мячами для игры роботов в футбол.

В торжественном открытии Центра в Семее приняли участие Аким области Абай Нурлан Уранхаев и основатели фонда «Саби» Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев. Глава региона отметил важность вовлечения детей в сферу новых технологий.

«Благодаря такой поддержке меценатов у многих детей появилась возможность получить знания в научно-технической сфере, инновационной отрасли. Открытие нового цифрового Центра в Семее актуально и своевременно для детей нашей области, ведь робототехника — это одно из самых перспективных направлений будущего. Мы рады и готовы к сотрудничеству по всем проектам, которые помогают детям получать новые знания и реализовать свой потенциал», — отметил Нурлан Уранхаев.

Президент фонда «Саби» Асель Тасмагамбетова пояснила, что решение масштабировать Центры на республиканском уровне появилась неслучайно.

«Согласно исследованию Market Research Future глобальный рынок робототехники будет расти на 22,8% ежегодно и, как ожидается, достигнет $214,68 млрд. долларов к 2030 году. Фонд „Саби“ более 20 лет реализует благотворительные проекты в региональных городах Казахстана, и мы видим, как много у нас одаренных детей и талантливых педагогов. Это дает нам основание полагать, что Центры робототехники будут востребованы, и проект будет иметь хороший результат», — выразила надежду Асель Тасмагамбетова.

Общая площадь Центра в Семее — 75 кв. м. Стоимость проекта составила 26,3 миллиона тенге.

В Алматы подобный центр организован на базе гимназии № 174, в Петропавловске действует в средней школе № 7, в Семее — во Дворце Молодежи. Центры робототехники могут бесплатно посещать все желающие школьники. Планируется, что в ближайшее время Центры робототехники появятся во всех городах Казахстана.