Фейковые уведомления об оплате налогов стали получать казахстанцы

Проверить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения e-Salyq Azamat.

В Комитете государственных доходов предупредили о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений с предложением оплатить налоги на имущество и на транспортные средства. При этом мошенники используют банковские приложения, по которым казахстанцы регулярно проводят различные платежи, передает Zakon.kz.

Как отметили в КГД, в стране действует следующий порядок вручения уведомления об оплате налогов: направление по почте заказным письмом с уведомлением, электронным способом в личный кабинет налогоплательщика, электронным способом через мобильное приложение.

Как вычислить фейковое уведомление? Следует обратить внимание на следующее:

— неверное указание отправителя уведомления, к примеру «АО „Налоги РК“»;

— при правильной оплате налога на имущество указывается Управление государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика — при оплате налога на транспортные средства;

— установленные сроки оплаты налогов: по налогу на транспортные средства — не позднее 1 апреля, по налогу на имущество — не позднее 1 октября, соответственно уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.

Начисленную сумму налогов можно проверить в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте Kgd.gov.kz, мобильного приложения е-Salyq Azamat (можно скачать в AppStore, PlayMarket), а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги — налоги — налог на транспорт и имущество — ввести ИИН).

Проверить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения e-Salyq Azamat — Электронные сервисы — Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам — Ввести ИИН.

«Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются в лицевом счете налогоплательщика. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра — 1414», — сообщили в КГД МФ РК.