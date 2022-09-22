BAKOTECH добавляет Breach and Attack Simulation от Picus Security в свой портфель решений для кибербезопасности

Симулируя реальные кибератаки, платформа Picus помогает службам безопасности постоянно проверять эффективность своей защиты.

BAKOTECH, один из ведущих дистрибьюторов решений по кибербезопасности, объявил о партнерстве с Picus Security, пионером в области симуляции взлома и атак (BAS). BAKOTECH добавит Picus Complete Security Control Validation Platform к портфелю решений, которая будет доступна через партнерскую сеть BAKOTECH в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Симулируя реальные кибератаки, платформа Picus помогает службам безопасности постоянно проверять эффективность своей защиты и принимать быстрые меры для устранения пробелов в предотвращении и обнаружении угроз. В результате решение позволяет клиентам лучше измерить киберустойчивость и добиться оптимальной защиты.

Чтобы узнать больше о том, как технология симуляции взломов и атак Picus Security помогает организациям проверять эффективность средств контроля кибербезопасности, BAKOTECH проводит 18 октября вебинар «Picus Security: оценка киберустойчивости с помощью симуляции взломов и атак». Регистрация по ссылке.

«По мере роста числа кибератак организациям необходимо применять проактивный подход и узнавать об угрозах, которые представляют для них наибольшую опасность, — говорит Мирослав Бондарь, директор департамента B1, BAKOTECH. — Технология Picus BAS позволяет компаниям в любой момент оценить свою готовность к угрозам и предпринять быстрые действия для повышения устойчивости. С ее помощью службы безопасности получат уверенность в том, что средства контроля работают должным образом и что инвестиции в безопасность приносят максимальную отдачу».

Богатая библиотека угроз платформы Picus содержит тысячи реальных атак и ежедневно обновляется экспертами. Библиотека включает новейшие типы вредоносных программ, программ-вымогателей и методов, используемых продвинутыми киберпреступниками. Проверяя все развернутые продукты сетевой безопасности, SIEM и EDR и вычисляя общую оценку, платформа Picus обеспечивает целостное представление о возможностях безопасности. Она также сопоставляет результаты имитации с MITRE ATT& CK Framework.

«Проверка безопасности необходима, чтобы помочь службам безопасности постоянно повышать операционную устойчивость своей компании. Технология Picus не только указывает, где находятся потенциальные бреши, но и дает советы, как с ними бороться: пользователи получают практическую информацию о смягчении последствий и рекомендации по поддержанию оптимальной производительности существующих инструментов», — говорит Руслан Мурадов, отвечающий за развитие бизнеса Picus Security в BAKOTECH.

Хотите запросить демо? — отправьте запрос picus@bakotech.com.