В отношении Яндекс.Такси начали расследование

В АЗРК говорят о признаках монопольно-высоких цен.

Агентство по защите и развитию конкуренции РК начало расследование в отношении «Яндекс Такси.Корп». Департамент АЗРК по городу Алматы проводит расследование в области защиты конкуренции по признакам установления монопольно высокой цены, передает Kazpravda.kz.

С начала года в департамент по «Яндекс Такси.Корп» поступило шесть обращений из-за высоких цен на услуги такси.

«Согласно пункту 1 статьи 175 Предпринимательского кодекса РК монопольно высокой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли, и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на соответствующем или сопоставимом товарном рынке», — пояснили в агентстве.

О результатах этих расследований в ведомстве обещают сообщить дополнительно.