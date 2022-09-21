Глава РК на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Главы государств обсудили перспективы развития казахско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. Стороны подчеркнули взаимный настрой на дальнейшее развитие политического диалога и расширение торгово-экономических и инвестиционных связей, передает Sputnik.

«Касым-Жомарт Токаев отметил важность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, а также высказал заинтересованность в трансфере австрийских технологий в сферах возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, цифровизации, туризма и инфраструктуры», — сообщила пресс-служба главы государства.

Собеседники также обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня.