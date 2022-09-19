Когда данные стали большими или Big data и что с ними делать.

FCBK: Persona Non Data помогла объединить знания секторов в области данных и понять, где они могут быть полезны друг другу, чтобы совместно решать общие задачи на страновом уровне и уровне бизнеса.

Современный Казахстан движется к Data Driven экономике. Концепция развития цифровизации страны и вектор на принятие решений, основанных на данных, а не на субъективных факторах, активно внедряется как на государственном уровне, так и на частном. Работа с данными сегодня вышла на новый уровень, где остро стоят вопросы структурирования данных, качества, и, конечно же, монетизация данных. Степень зрелости казахстанского рынка уже на высоком уровне. Важно сейчас правильно коллаборироваться государству и рынку для качественного обмена опытом и безопасного взаимодействия.

В целом в Казахстане работа с данными поставлена в приоритет для обеспечения технологического рывка, методологического и юридического взаимодействия государства и бизнеса. Конечно же, первыми довериться эффективности работы с данными пошли финансовые организации. Они задают тон и для других секторов экономики, т. к. уже давно в их работе используется принцип принятия решения, основанный на данных. Это разного рода скоринговые модели, процессы андеррайтинга, верификации и другие. За последние 18 лет данные по кредитным историям, накопленные в Первом кредитном бюро Казахстана, серьезно обогатились. Была наработана экспертиза в построении скоринговых моделей, которыми пользуется большая часть рынка. Сейчас эта экспертиза масштабировалась внутренне на уровень сбора данных в формате Customer 360.

Это и стало основной идеей конференции «FCBK: Persona Non Data», которую провело в начале сентября Первое кредитное бюро. Конференция FCBK: Persona Non Data помогла объединить знания секторов в области данных и понять, где они могут быть полезны друг другу, чтобы совместно решать общие задачи на страновом уровне и уровне бизнеса. Конечно же, чтобы извлечь максимум из данных, нужно принятие и ряда государственных решений, поэтому свою позицию озвучили практически все государственные органы, отвечающие за работу с данными и финансовый сектор (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, Бюро национальной статистики АСПиР РК, НАО «ГК Правительство для граждан»), а также представители бизнеса из разных секторов — Magnum, ПКБ, Кселл. Вопрос о данных все держат в высоком приоритете.

В конференции также приняли участие международные эксперты более чем из 10 стран. Это были кейсы по управлению, архитектуре и безопасности данных. Пожалуй, самый сложный и главный вопрос — безопасность и доступ к данным. С кейсами по прикладным решениям вопроса на конференции выступили ведущие компании — Huawei, ЦАРКА, акимат города Алматы, Центр развития платежных и финансовых технологий Национального банка РК, IDС, Qlik, Mastercard, ABIS.