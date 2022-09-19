КТЖ и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве

За счет модернизации сети передачи данных и применения передовых технологий появится возможность существенно повысить уровень безопасности движения.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ТОО «Huawei Technologies Kazakhstan» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предполагающее взаимодействие с целью развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры ҚТЖ, совместную работу в разработке инновационных технологий, таких как большие данные, Интернет вещей и искусственный интеллект.

«АО «НК «Қазақстан темір жолы» уделяет особое внимание внедрению и развитию передовых цифровых технологий, влияющих на уровень безопасности движения, качество предоставляемых услуг при перевозке, режим прохождения транзита и интегрированную работу систем железнодорожных перевозок. Потенциал сотрудничества между компаниями позволит адаптировать современные инновационные технологии на казахстанских железных дорогах, обеспечивая бесперебойную работу технологического процесса, а также поддерживать высочайшие стандарты качества услуг», — отметили в КТЖ.

По словам заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО «НК «КТЖ» Ануара Ахметжанова, за счет модернизации сети передачи данных и применения передовых технологий появится возможность существенно повысить уровень безопасности движения, эффективность перевозочного процесса и производительность труда. Для реализации достигнутых договоренностей ҚТЖ и Huawei намерены активно сотрудничать с казахстанскими компаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий и обеспечить их максимальное вовлечение в эффективное использование внедряемых передовых технологий.

«Интеграция коммуникационных технологий в железнодорожные рабочие процессы позволяет качественно улучшить производственные возможности, увеличить клиентоориентированность и обеспечить максимальную эксплуатационную эффективность, — отметил Макс Чжао Сюй, Генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan. — Компания Huawei рада поддержать цифровую трансформацию КТЖ. Стремясь помочь в осуществлении цифровой трансформации казахстанских железных дорог, мы предлагаем интеллектуальные высокотехнологические решения с высокой адаптивностью и гибкостью. Эти решения предоставляют облачные услуги и коммуникационные сервисы для создания более безопасных, интеллектуальных и эффективных систем железнодорожных перевозок».