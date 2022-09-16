В правительстве обсудили развитие «Цифровой карты семьи» и электронного здравоохранения eHealth

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание комиссии при Президенте РК по вопросам цифровизации.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказал, что в рамках развития государственной платформы Smart Data Ukimet для проактивного назначения мер социальной поддержки разработана информационная система «Цифровая карта семьи».

Все граждане страны распределены в системе на 5,9 млн семей и 5 категорий по экономическим, социальным и жилищным условиям, показателям здоровья и образования. На основе этих данных определяются необходимые меры поддержки, а затем человеку направляется SMS-сообщение с предложением принять их.

С 1 сентября 2022 года таким образом в пилотном режиме назначаются выплаты по 5 видам пособий: по рождению и уходу за ребенком, по уходу за ребенком с инвалидностью, по безработице и инвалидности. До конца года планируется подключить еще 5 услуг: соцвыплата по утере кормильца, пособие многодетным матерям, АСП, пособие награжденным знаками отличия Күміс алка или Алтын алқа, а также пенсионные выплаты.

Премьер-министр поддержал проводимую работу и поручил активизировать интеграцию информационных систем госорганов и квазигосударственных компаний на базе единой платформы для эффективного анализа данных и повышения качества предоставления госуслуг населению.

Также обсуждались вопросы развития архитектуры электронного здравоохранения eHealth, которая должна объединить все информационные системы Минздрава, его подведомственных и медицинских организаций. Это будет способствовать полноценному формированию национального электронного паспорта здоровья граждан, что обеспечит повышение качества и доступности медпомощи, ориентированной на потребности каждого конкретного человека, а также переход на непрерывное наблюдение за состоянием здоровья пациентов в целом.

Еще одной темой заседания стал вопрос внедрения стандарта сотовой связи пятого поколения 5G/IMT. В ближайшее время будет проведен открытый аукцион по распределению соответствующих радиочастот. По данным МЦРИАП, в целях обеспечения конкурентных условий в нем смогут принять участие порядка 100 компаний.