HONOR объявляет о выходе на рынок и запуске трех смартфонов серии Х в Казахстане

HONOR выходит на рынок Казахстана как независимая компания.

Компания HONOR объявляет о запуске в Казахстане трех смартфонов HONOR X9, X8 и X7. Каждое устройство отличается по дизайну и своим характеристикам, но их объединяет безрамочный FullView-экран с частотой обновления 90 Гц, производительный процессор Snapdragon 680 и доступные для всех сервисы Google (GMS).

Устройства доступны в торговой сети электроники «Мечта» с 15 сентября в трех цветах: «титановый серебристый», «полночный черный» и «синий океан». В период с начала продаж и до 19 сентября будет действовать эксклюзивный кешбэк 20%, в период с 20 сентября и по 15 октября будет действовать кешбэк 10%. В период с 19 сентября по 2 октября для покупателей будет доступна рассрочка 0:0:12 от Kaspi Bank.

«HONOR выходит на рынок Казахстана как независимая компания, которая производит технологичные устройства в различных категориях — смартфоны, ноутбуки, носимые и аудиоустройства, устройства для дома и офиса и многие другие. Безусловно, наша цель — оперативно расширять модельный ряд и представленность во всех категориях. Вместе с выходом новых устройств будут расти и наши объемы во всех сегментах и каналах присутствия бренда. При разработке продуктов HONOR мы заботимся о том, чтобы пользователи получали лучшие технологические решения и пользовательский опыт, и уверены в том, что наши устройства найдут отклик у аудитории», — отмечает Джейсон Лиу, президент HONOR в странах евразийского региона.