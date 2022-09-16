Номерные знаки авто в РК теперь должны иметь специальные элементы

DMC-коды вводятся с 1 сентября.

С 1 сентября текущего года введен в действие национальный стандарт СТ РК 986-2022, в котором прописаны новые требования к номерным знакам и заготовкам для них. Теперь номера автомашин должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации.

Стандарт разработан РГП «Информационно-производственный центр» МВД РК, он прошел экспертизу в КазСтандарт КТРМ МТИ РК. Стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках.

К дополнительным элементам защиты отнесли и нанесение уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров.

«Специальные элементы защиты невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием. Они должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака», — отметили в Министерстве торговли и интеграции.

Сообщается, что введение в действие СТ РК 986-2022 не повлечет за собой изменения цен на изготовление продукции, а также дополнительные расходы из государственного бюджета.