Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции пятый год подряд.

Kaspi.kz вновь занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2022. Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции в Казахстане пятый год подряд.

«Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами! В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены почти 2,5 миллиона самых разнообразных товаров в основном от компаний малого и среднего бизнеса. С одной стороны мы помогаем компаниям расти и создавать новые рабочие места, с другой стороны — нашим любимым клиентам делать выгодные покупки с бесплатной доставкой», — прокомментировал Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляют деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Это регулярный рейтинг казахстанских интернет-компаний по объему выручки от онлайн-продаж.